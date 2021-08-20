"الأعلى للجامعات" يجتمع غدا لبحث مستجدات تنسيق الكليات 2021 (فيديو)

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن عدد الجامعات في العام الدراسي الجديد، زاد بشكل كبير بين الأهلية والخاصة والدولية وغيرها.



وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أن المجلس الأعلى للجامعات سيجتمع غدًا السبت، لبحث كافة المستجدات المتعلقة بالتنسيق والتقديم للجامعات المختلفة.



وأشار وزير التعليم العالي، إلى أنه سيتم تدشين مراكز تطعيم للقاح فيروس كورونا في الجامعات للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

