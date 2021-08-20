Advertisements

"الأعلى للجامعات" يجتمع غدا لبحث مستجدات تنسيق الكليات 2021 (فيديو)

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 11:08 م
أمنية فوزي
Advertisements
قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن عدد الجامعات في العام الدراسي الجديد، زاد بشكل كبير بين الأهلية والخاصة والدولية وغيرها.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أن المجلس الأعلى للجامعات سيجتمع غدًا السبت، لبحث كافة المستجدات المتعلقة بالتنسيق والتقديم للجامعات المختلفة.

وأشار وزير التعليم العالي، إلى أنه سيتم تدشين مراكز تطعيم للقاح فيروس كورونا في الجامعات للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

الكلمات المفتاحية

وزارة التعليم العالي تنسيق 2021 التعليم العالي اخبار مصر

أخبار تهمك

عاجل.. كارتيرون يرفض التعاقد مع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 9 ساعات

بوكيتينو يكشف حقيقة رحيل مبابي لريال مدريد

منذ ساعتين و 19 دقيقة

مبابي يوجه قنبلة في وجه ناصر الخليفي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - ضربة موجعة للأهلي.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين

مجزرة لاعبين في الأهلي بأمر موسيماني

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أون تايم سبورت توقف مدحت شلبي لنهاية الموسم بعد هجومه على جمهور الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

نجم الأهلي السابق يفتح النار على حكم مباراة الزمالك وسيراميكا

منذ ساعتين و 10 دقيقة

"كورونا مميتة".. أول تعليق من وائل الإبراشي عقب أزمته الأخيرة

منذ حوالي 6 ساعات

صدمة لجماهير باريس بسبب ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. تعرف على الراحلين في الأهلي

منذ ساعة الا ربع

حكيمي يهدد مستقبل نجم باريس سان جيرمان

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. أول تعليق من موسيماني بعد فوز الأهلي على المصري

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. الأهلي يواصل مطاردة الزمالك برباعية في شباك المصري

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي ضد المصري البورسعيدي في الدوري

منذ حوالي 5 ساعات

كارتيرون ينقلب على نجم الزمالك.. ويستبعده حتي نهاية الموسم

منذ ساعة و 7 دقيقة

كومان: هذا اللاعب سيعوض رحيل ميسي

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

"السيسي" يجتمع برئيس الوزراء ووزير التعليم العالي

الرئيس يجتمع مع وزير التعليم العالي لبحث تطوير الجامعات المصرية‎

وزير التعليم العالي يكشف تفاصيل مشروع إنشاء جامعة جبل الجلالة

عبد الغفار: تنظيم معرض بالمنتدى العالمي الأول للتعليم العالي في إطار مبادرة" ادرس في مصر"

"الأعلى للجامعات" يؤكد متابعته للطلاب المصريين الدارسين بالسودان

تعرف على موعد وطريقة التسجيل للالتحاق بالجامعات الأهلية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
10:45 م

عاجل - ضربة موجعة للأهلي.. طالع التفاصيل

بالأسماء.. تعرف على الراحلين في الأهلي

12:01 ص

مبابي يوجه قنبلة في وجه ناصر الخليفي

11:05 م

عاجل.. الأهلي يواصل مطاردة الزمالك برباعية في شباك المصري

10:56 م

كارتيرون ينقلب على نجم الزمالك.. ويستبعده حتي نهاية الموسم

11:40 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم