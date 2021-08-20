حقق نادي باريس سان جيرمان فوزاً صعباً على مضيفه ستاد بريست، 4-2، في منافسات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي، في المباراة التي عانى خلالها فريق العاصمة الفرنسية على الصعيد الدفاعي.



بدت المباراة سهلة في الشوط الأول، بعدما نجح الضيوف في التقدم بهدفين عن طريق لاعب الوسط الإسباني أندير هيريرا، ونجم الهجوم الفرنسي كيليان مبابي، في الدقيقتين 23 و36، قبل أن يقلص ستاد بريست الفارق في الدقيقة 42 عن طريق المهاجم فرانك هونورات.



وفي الشوط الثاني، أحرز سان جيرمان الهدف الثالث عن طريق لاعب الوسط الغاني إدريسا جانا جاي بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 73، ليفتح بعدها أصحاب الأرض الخطوط، وينجحون في تقليص الفارق من جديد بهدف في الدقيقة 85 عن طريق المهاجم ستيف موني.



وضغط فريق ستاد بريست بكل خطوطه، وكان قريباً للغاية من إحراز الهدف الثالث ليعادل الكفة، إلا أن تألق كيلور نافاس والدفاع حال دون تعقد الأمور بالنسبة لسان جيرمان، قبل أن يقضي النجم الأرجنتيني البديل، آنخل دي ماريا على آمال أصحاب الأرض بهدف في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.



وبهذه النتيجة يتصدر سان جيرمان جدول ترتيب الدوري المحلي، برصيد 9 نقاط، لحين انتهاء بقية مباريات الجولة، بينما يأتي ستاد بريست في المركز الـ12، بعدما جمع نقطتين من 3 مباريات.