تعرف على فيصل ندا الذي ساهم في دفع عجلة الإنتاج السينمائي



كاتب وسيناريست مصري، من مواليد7 ابريل 1940 بحى عابدين، وتخرج من مدرسة الإبراهيمية بجاردن سيتي، ثم التحق بعدها بكلية التجارة، والتي كان فيها عضوا في فريق التمثيل بالكلية حيث كتب لأصدقائه أعمالا مسرحية، هو الكاتب الكبير فيصل ندا.



كان عضوًا في فريق التمثيل بالجامعة، إلى جانب كونه أحد أعضاء فريق التمثيل بالكلية.



ساهم فيصل ندا، في دفع عجلة الإنتاج السينمائي منذ عام 1968 بعد تأميم صناعة السينما المصرية وهجرة الفنانين إلى بيروت وتركيا، وفي عام 1974 عاد مجددًا للتأليف المسرحي عبر مسرحية (من أجل حفنة نساء) ومسرحية (المتزوجون) عام 1976، وأتبعها بعدة مسرحيات حتى خاض تجربة التأليف الإذاعي أيضًا عندما قدم المسلسل الكوميدي (الناجح يرفع إيده)، من أبرز أعماله أيضًا (قضية سميحة بدران، المغتصبون، والفجالة)

