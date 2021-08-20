أول تعليق من علي ماهر بعد السقوط أمام الأهلي بالأربعة

عبر علي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي عن حزنه الشديد بعد خسارة فريقه في مباراة اليوم أمام الأهلي بهدفين مقابل أربعة ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.





ماهر قال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة :"لم نكن في يومنا وارتكبنا الكثير من الأخطاء في اللقاء".





وأضاف :"الحافز قليل عند اللاعبين بعدما نجحنا في الوصول لبطولة الكونفدرالية الأفريقية فنحن تعبنا كثيرا هذا الموسم والوصول للكونفدرالية نتيجة للجهد الذي بذلنها".





وواصل :"من الطبيعي أن تقل الدوافع لدى اللاعب المصري بعد تحقيق الأهداف وهذا ما حدث مع فريقي".





وتابع :"سنغلق صفحة مباراة اليوم ولا يوجد وعلينا الاستعداد الجيد للمباراة المقبلة لأنه لا يوجد وقت".





وأشار :"بعد المباراة قولت للاعبين حظ أوفر هذه هي كرة القدم".





واختتم حديثه :"دائما يكون لي هدف وهو تحقيق المكسب ولكن هجمات الأهلي المرتدة كانت بسبب رغبة المصري في تحقيق التعادل".



