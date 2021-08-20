Advertisements

شوقي علام يكشف تفاصيل جديدة عن لقائه بالسيسي مع شيوخ الإفتاء بالعالم (فيديو)

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 11:22 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن آخر حوار مع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع شيوخ دار الإفتاء على مستوى العالم، كان حوارًا مفتوحًا وهادفًا لمناقشة القضايا المختلفة ذات الشأن بالعالم الإسلامي ومجالاته المتعددة.

وأضاف "علام" في حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة" المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أن قضية الخطاب الديني كانت حاضرة، مؤكدًا أن علماء الأمة عليهم مسئولية بتجديد الخطاب الديني بما يحافظ على الثوابت.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي تحدث معنا خلال اللقاء عن التجديد المنضبط للخطاب الديني، موضحًا أنه خلال هذا اللقاء تم الخروج بالكثير من الأفكار والمناقشات، مستطردًا "على مستوى دار الإفتاء منذ إطلاق الرئيس لمسألة التجديد ونحن نعمل بجد واجتهاد عليها".

الكلمات المفتاحية

مفتي الجمهورية شيوخ الافتاء بالعالم شوقي علام المفتي السيسي

أخبار تهمك

"كورونا مميتة".. أول تعليق من وائل الإبراشي عقب أزمته الأخيرة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي ضد المصري البورسعيدي في الدوري

منذ حوالي 5 ساعات

مبابي يوجه قنبلة في وجه ناصر الخليفي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول تعليق من موسيماني بعد فوز الأهلي على المصري

منذ ساعة و 15 دقيقة

بالأسماء.. تعرف على الراحلين في الأهلي

منذ ساعة الا ربع

مجزرة لاعبين في الأهلي بأمر موسيماني

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يواصل مطاردة الزمالك برباعية في شباك المصري

منذ أقل من ساعتين

كومان: هذا اللاعب سيعوض رحيل ميسي

منذ حوالي 3 ساعات

حكيمي يهدد مستقبل نجم باريس سان جيرمان

منذ ساعة الا ربع

نجم الأهلي السابق يفتح النار على حكم مباراة الزمالك وسيراميكا

منذ ساعتين و 10 دقيقة

بوكيتينو يكشف حقيقة رحيل مبابي لريال مدريد

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يرفض التعاقد مع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 9 ساعات

صدمة لجماهير باريس بسبب ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون ينقلب على نجم الزمالك.. ويستبعده حتي نهاية الموسم

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل - ضربة موجعة للأهلي.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين

عاجل.. أون تايم سبورت توقف مدحت شلبي لنهاية الموسم بعد هجومه على جمهور الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

مفتي الجمهورية: السيسي مهمومًا بتجديد الخطاب الديني (فيديو)

مفتي الجمهورية: 50 % من المقاتلين بداعش من دول أوروبا

المفتي: هناك مجموعات اجتزأت الخطاب الديني لتحقيق مكاسب شخصية

المفتي: الخطاب الدعوي لا بد أن يتواكب مع العصر (فيديو)

محمد الباز: "العالمي للفتوى" منتج مهم يؤكد ريادة دار الإفتاء المصرية

نقيب الأشراف يهنيء المفتي بتجديد الثقة من الرئيس السيسي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
10:45 م

عاجل - ضربة موجعة للأهلي.. طالع التفاصيل

بالأسماء.. تعرف على الراحلين في الأهلي

12:01 ص

مبابي يوجه قنبلة في وجه ناصر الخليفي

11:05 م

عاجل.. الأهلي يواصل مطاردة الزمالك برباعية في شباك المصري

10:56 م

كارتيرون ينقلب على نجم الزمالك.. ويستبعده حتي نهاية الموسم

11:40 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم