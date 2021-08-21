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فيصل ندا يكشف عن المكان الذي كتب فيه مسرحية المتزوجون

السبت 21/أغسطس/2021 - 12:02 ص
بوابة الفجر
ريهام كمال
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أحد أبرز كتاب المسرح والسينما والدراما في مصر، كان عضوًا مؤسسًا بفريق التمثيل فيها، وهناك كتب أول مسرحياته، وشارك بها كممثل، هو الكاتب الكبير فيصل ندا.

كتب فيصل ندا، مسرحية "المتزوجون"، وقال: " كتبتها بعد زواجي مباشرة، من سامية عصفور، التي كانت وقتها فى الإسكندرية، كنت أسافر لها عدة أيام أستغل وجودى هناك و"أروح بيت سعيد صالح"، أكتب تفاصيل المسرحية، وقتها كان يعرض إحدى مسرحياته في الإسكندرية، هذا السر ينشر لأول مرة، وكان يعتقد أنني أكتب له عملًا مسرحيًا ورشحت هويدا بنت صباح للعب دور البطولة، فوافقت وعملت الدور بشكل أكثر من رائع، كما أنها نجحت نجاحًا كبيرًا لكنها بعد مرور 6 أشهر "زهقت" لتأتى بدلًا منها شيرين، التى وجدت دورًا جاهزًا فكسّرت الدنيا به، وظل اسمها مرتبطًا به حتى الآن.

وتابع: " أحكى سرًا: أنا حصلت على أجر قدره 1300 جنيه مصرى لا غير، أحكى قصة أخرى هى أن المسرحية كانت من إخراج حسن عبدالسلام، لكنه كان يخرج مشاهد الراحل جورج سيدهم فقط، وأنا أتولى إخراج مشاهد سمير غانم لأنه كان الأقرب لى، كما أن الغيرة كانت بدأت تدب بينهما، وبعدها كتبت لهما مسرحية "أهلًا يا دكتور" التي استوحيتها من جملة قالها طبيب أمامى وهي "جاني مريض دبحته في الفلوس" ولم أتقاضى أجرًا عن تلك المسرحية، فقد طلبت منهما نسبة من الشباك، ومنذ الليلة الأولى للمسرحية كان هناك إقبال جماهيرى كبير، ودخلت فى قضايا ومشكلات بسبب المسرحية لأن سمير وجورج لم ينفذا كلامهما ورفضا إعطائي نسبة من التذاكر كما اتفقنا، فأقمت ضدهما دعوى قضائية لأول مرة وقف جورج سيدهم وسمير غانم خلف القضبان، وكان معهما لبيب معوض المحامي، وخسرت القضية.


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