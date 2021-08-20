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عاجل.. أول قرار من كارتيرون بعد فوز الزمالك الصعب على سيراميكا

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 11:31 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية غدا السبت.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الأحد المقبل استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي المقررة إقامتها يوم الثلاثاء المقبل في الجولة 33 للدوري الممتاز.

وفاز الفريق الأبيض على نظيره سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد السويس ضمن مواجهات الجولة رقم ٣٢ من بطولة الدوري.

ويحتل فريق الزمالك المركز الأول بجدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز برصيد ٧٦ نقطة.

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