عاجل.. أول تعليق من موسيماني بعد فوز الأهلي على المصري

أكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على أهمية الفوز الذي حققه فريقه على المصري البورسعيدي 4-2 ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.





وزاد في المؤتمر الصحفي بهد المباراة :"لن نتحدث عن الزمالك ولا أحب الحديث عنهم وهذا ما قلته في الأسبوع الماضي وأؤكد عليه في كل مرة".





وواصل :"أركز في الحديث عن فريقي ولا أركز على أي حكم".





وتابع :"حققنا الفوز في مباراة اليوم 4-2 هي مباراة مميزة في كرة القدم بشكل عام".





وواصل :"توقعنا أن تسير أحداث المباراة بهذه الطريقة لأن فريق المصري جيد للغاية لكن في النهاية نجحنا في تحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث





وزاد :"لا نريد المخاطرة بمحمد شريف حتى لا تتجدد إصابته ويغيب عن الفريق لفترة طويلة أما بالنسبة لبدر بانون فهو عائد من الإصابة بكورونا".





واختتم :"أبلغت اللاعبين بأنه من الممكن أن نسجل هدفين أو ثلاثة في الشوط الثاني وهذا ما تحقق فالمباراة كانت مفتوحة وبه الكثير من الحماس".



