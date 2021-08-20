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عاجل.. أول تعليق من موسيماني بعد فوز الأهلي على المصري
الجمعة 20/أغسطس/2021 - 11:32 م
علي نبوي
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أكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على أهمية الفوز الذي حققه فريقه على المصري البورسعيدي 4-2 ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.
وزاد في المؤتمر الصحفي بهد المباراة :"لن نتحدث عن الزمالك ولا أحب الحديث عنهم وهذا ما قلته في الأسبوع الماضي وأؤكد عليه في كل مرة".
وواصل :"أركز في الحديث عن فريقي ولا أركز على أي حكم".
وتابع :"حققنا الفوز في مباراة اليوم 4-2 هي مباراة مميزة في كرة القدم بشكل عام".
وواصل :"توقعنا أن تسير أحداث المباراة بهذه الطريقة لأن فريق المصري جيد للغاية لكن في النهاية نجحنا في تحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث
وزاد :"لا نريد المخاطرة بمحمد شريف حتى لا تتجدد إصابته ويغيب عن الفريق لفترة طويلة أما بالنسبة لبدر بانون فهو عائد من الإصابة بكورونا".
واختتم :"أبلغت اللاعبين بأنه من الممكن أن نسجل هدفين أو ثلاثة في الشوط الثاني وهذا ما تحقق فالمباراة كانت مفتوحة وبه الكثير من الحماس".
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