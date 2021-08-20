هالاند مهدد بالرحيل عن بوروسيا دورتموند

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن إدارة بروسيا دورتموند الألماني تصر على التمسك باستمرار نجم الفريق النرويجي إيرلينج هالاند حتى نهاية الموسم الحالي على الأقل وذلك في ظل اهتمام عمالقة الأندية الأوروبية بالتعاقد معه.





وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن هالاند يرتبط بعقد مع بروسيا دورتموند حتى يونيو 2024 لكن العديد من التقارير الصحفية زعمت وجود شرط جزائي في عقده تبلغ قيمته 75 مليون يورو وأنه يحق له تفعيله مع حلول صيف 2022.





ورفعت صحيفة ماركا الإسبانية النقاب عن مفاجأة قد تؤدي إلى تحول تام في مستقبل النجم النرويجي البالغ من العمر 21 عامًا خلال الموسم الحالي.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن عقد هالاند مع دورتموند ينص على إمكانية تفعيل بند الشرط الجزائي بداية من 1 سبتمبر المقبل، مما يعني قدرة النجم النرويجي على الرحيل في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة مقابل مبلغ يبلغ قدره 75 مليون يورو.





وألمحت الصحيفة الإسبانية أن هذا السعر يعتبر رخيصًا في الوقت الحالي بالنسبة لقدرات هالاند التهديفية التي أظهرها على مدار الشهور الماضية لا سيما وأن قيمته السوقية قد تجاوزت حاليًا 100 مليون يورو.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن هالاند يحظى باهتمام العديد من الأندية الكبرى على رأسها ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي.





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن هالاند أنهى الموسم الماضي كهداف لبطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 10 أهداف، في حين شارك مع بروسيا دورتموند في 41 مباراة، سجل خلالهم 41 هدفًا في جميع البطولات.



