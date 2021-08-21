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حكيمي يهدد مستقبل نجم باريس سان جيرمان

السبت 21/أغسطس/2021 - 12:01 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن أنباء الرحيل المحتمل للألماني ثيلو كيرير نجم باريس سان جيرمان الفرنسي تزايدت في الصيف الحالي، حيث زعمت تقارير صحفية أنه من المحتمل عودته إلى الدوري الألماني مرة أخرى.

وأشارت شبكة سكاي سبورت ألمانيا إلى أن النجم الألماني ارتبط في الآونة الأخيرة بالانتقال إلى باير ليفركوزن الألماني وذلك قبل ظهور شائعات حول توصله لاتفاق مع بايرن ميونخ يقضي بالتعاقد له لمدة 3 مواسم.

وأكدت الشبكة ألمانيا أنه لا يوجد أي اتفاق بين بايرن ميونخ وثيلو كيرير البالغ من العمر 24 عامًا على الرغم من اهتمام النادي البافاري الشديد بالتعاقد معه.

ولفتت الشبكة الألمانية أنه سبق لكيرير اللعب في الدوري الألماني تحديدًا في صفوف شالكه بين عامي 2015 و2018 قبل انضمامه إلى باريس سان جيرمان لكنه أصبح مهددًا بفقدان الفرصة في اللعب أساسيًا في الموسم الحالي بعد التعاقد مع المغربي أشرف حكيمي.

وأوضحت الشبكة الألمانية أن بايرن ميونيخ يحتاج للاعب من نوعية كيرير وذلك نظرًا لقدرته على اللعب في مركز ظهير أيمن وفي قلب الدفاع أيضًا وهو ما يبحث عنه المدير الفني للفريق الألماني جوليان ناجلسمان وذلك لعدم قناعته بالنجم الفرنسي بونا سار.

وأفادت الشبكة الألمانية بأن ناجلسمان اضطر للاستعانة بنجم الدفاع الشاب جوسيب ستانيشيتش في أول مباراتين للفريق في الموسم الحالي وذلك من أجل تعويض غياب النجم الفرنسي المصاب بينيامين بافارد.
 

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