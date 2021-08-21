بالأسماء.. تعرف على الراحلين في الأهلي





حسم المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي ملف الراحلين عن صفوف القلعة الحمراء في الميركاتو الصيفي المقبل.





الراحلون عن الأهلي في الميركاتو الصيفي





و أبلغ المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مسؤولي النادي الأهلي رغبته في رحيل كلا من مروان محسن، مهاجم الفريق، ووالتر بواليا، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





من جانبه وافق المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني على رحيل آليو ديانج لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بسبب رغبة الأخير في خوض تجربة احتراف خارجية.





تضمنت قائمة المغادرين عن القلعة الحمراء مصطفى شوبير الذي تلقى عرضا من نادي فاركو الصاعد حديثا إلى الدورى الممتاز، وكريم نيدفيد ومحمود وحيد وسعد سمير.



