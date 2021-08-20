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نادي المنيا يضم " تركي " ضمن تاسع صفقات الفريق الأول لكرة القدم

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 11:40 م
بوابة الفجر
سالم خليل
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نجح مجلس إدارة نادي المنيا برئاسة المحاسب عاطف عبد الجابر في ضم الصفقة التاسعة للفريق الأول لكرة القدم ، حيث تم التعاقد مع اللاعب أحمد تركي مهاجم بترول اسيوط لمدة ثلاثة مواسم .

وجاء التعاقد مع اللاعب بحضور المستشار أحمد عمر نائب رئيس مجلس الإدارة والمشرف على كرة القدم ، والعميد محمود السبيعي امين الصندوق.

يذكر أن مجلس إدارة النادي قد سبق وأعلن عن التعاقد مع 8 صفقات جديدة هذا الموسم لتدعيم الصفوف ، وشاركوا جميعهم خلال فترة الإعداد والتي بدأت منذ يوم الأربعاء الماضي.

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