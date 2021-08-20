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الرئيس التونسي: محاولات يائسة لاغتيالي.. ولن أترك الشعب يعيش جائعًا

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 11:48 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، أن الرئيس التونسي قيس سعيد، أكد أنه يجب التصدي للأسباب التي أدت لتأزم الوضع الاقتصادي بالبلاد.

وأضاف الرئيس التونسي، أن بلاده تعيش أيامًا تاريخية في ظل ظروف استثنائية ماليًا واقتصاديًا، داعيًا القضاة الشرفاء إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة، مؤكدًا أنه لن يترك الشعب التونسي يعيش جائعا.

وكشف الرئيس التونسي، عن أن هناك محاولات يائسة لاغتياله وسفك الدماء، مشددًا على أنه لا يخشى إلا الله.

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قيس سعيد تونس الرئيس التونسي اخبار تونس

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