أسعار الذهب فى مصر اليوم

شهدت أسعار الذهب في مصر، في ختام تعاملات اليوم الجمعة، حيث سجل عيار 21 نحو 782 جنيهًا، وعيار 18 نحو 670 جنيهًا، وعيار 24 نحو 894 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل نحو 6,256 جنيهًا.





وأوضح مصدر بشعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، أنه إلى الآن لا توجد أي مؤشرات اقتصادية ممكن أن تؤثر على أسعار الذهب العالمية وبالتالي انعكاسها محليًا، لذلك فالوقت حاليًا مناسب جدًا لمن يرغب في شراء الذهب.





وقال المصدر، إن أسعار الذهب العالمية تشهد حاليًا حالة من الاستقرار وذلك عقب الانخفاض الذي شهدته أسعار الذهب العالمية في أعقاب قرار الفيدرالي الأمريكي.