هنا شيحة تهنئ ابنها بعيد ميلاده: "الرجل المفضل لي"

نشرت الفنانة هنا شيحة، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة لها مع ابنها، وهنئته بعيد ميلاده ونشرت عدة صور له من جميع مراحل حياته.



حيث علقت قائله:"مولودي الأول.. فرحتي وسعادتي.. نورتني يا آدم.. عيد ميلاد سعيد دودي، دومز، دومة.. لمزيد من أعياد الميلاد الرائعة والمرحة سويًا".



وتابعت:"أنت الرجل المفضل بالنسبة لي، وسندي، وتوأمي.. أحبك كثيرا".

يذكر أن آخر أعمال هنا شيحة الدرامية مسلسل "شاهد عيان" حيث قدمت دور ندى، زوجة تحمل عبئًا من الماضي،ويتعرض زوجها لمفاجأة عائلية تقلب حياته وتؤدي به إلى دائرة من الشكوك بكل من حوله.