المفتي: التكفيريون اختزلوا مفهوم الجهاد في القتال (فيديو)

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن التكفيريين اختزلوا مفهوم الجهاد في القتال وهو ليس من اختصاصهم، مشيرًا إلى أن هذا المصطلح في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان تحت راية الدولة وعنوانًا للبناء.



وأضاف "علام" في حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" المذاع على فضائية "صدى البلد" أن الجهاد من اختصاص الدولة بإجماع الأمة، مشيرًا إلى أن المحافظة على حقوق الدولة الوطنية والدفاع عنها باستماتة، مشيرًا إلى أن حب الوطن هز جزء من الإيمان ولا يتناقض معه.



وأشار إلى أن الجماعات التكفيرية تعتمد على فقه الاستيلاء لأنه استولى منا واستحوذ على إجماع الأمة، وقاموا باختزال الجهاد في القتال فقط، مستطردًا "نحن نريد أن نكون في مجال التخصص وهي من القضايا التي يجب الانتباه إليها".



وتابع "العقبة والخلل يحدث عندما نكون أمام غير المتخصصين، بدخول أشخاص غير مؤهلين في مجال الفتوى يقوموا بقراءة سريعة لا تدرك الواقع ويريد فرض رأي فقهي معين".



