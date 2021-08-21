أسهم بريطانيا ترتفع في ختام تعاملات الجمعة

اختتمت الأسهم البريطانية، تعاملات جلسة اليوم على ارتفاع مؤشر بورصة لندن الرئيسي (فوتسي 100). بنسبة 0.41 % حيث ارتفعت المؤشرات للاعلى، وسجلت قطاعات تجارة التجزئة العامة والتبغ الاتصالات المحمول مكاسب.





وسجل المؤشر الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية مكاسب تعادل 29.04 نقطة، ليصل إلى 7087.90 نقطة.





يشار إلى أن سوق لندن للأوراق المالية (LSE) سوق أوراق مالية واقع في لندن، إنجلترا، تأسس في 1801، وهو واحد من أكبر أسواق الأوراق المالية في العالم.





تحوي بورصة لندن على عدة مؤشرات أهمها وأكبرها مؤشر فينينشال تايمز FTSE 100 لأكبر مئة شركة بريطانية وسوق بورصة لندن، وهي بورصة في مدينة لندن بإنجلترا، اعتبارًا من أبريل 2018.





وبلغت القيمة السوقية لبورصة لندن 4.59 تريليون دولار أمريكي (3.509.633.340.000 جنيه إسترليني).





وقد تأسست عام 1801، مما يجعلها واحدة من أقدم البورصات في العالم، وتقع مبانيها الحالية في ساحة باتيرنوستر بالقرب من كاتدرائية القديس بولس في مدينة لندن، وهي جزء من مجموعة بورصة لندن (LSEG)، وتم إنشاء مجموعة بورصة لندن في أكتوبر2007 عندما اندمجت بورصة لندن مع بورصة ميلان للأوراق المالية، البورصة الإيطالية.