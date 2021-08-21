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عاجل.. أول قرار من موسيماني بعد الفوز على المصري

السبت 21/أغسطس/2021 - 12:18 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح لاعبيه راحة من التدريبات الجماعية غدا السبت بعد الفوز في مباراة اليوم على المصري البورسعيدي 4-2.

ومنح موسيماني لاعبيه راحة من التدريبات الجماعية غدًا السبت من أجل التقاط الأنفاس قبل العودة لاستكمال مباريات الفريق الأحمر في الفترة المقبلة.

وفاز الأهلي على المصري البورسعيدي مساء اليوم الجمعة 4-2 ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويبدأ الأهلي بعد غد الأحد الاستعداد للمباراة المقبلة أمام الجونة والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

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