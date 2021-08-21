Advertisements

زوج منة عرفة يكشف مفاجأة بشأن موعد زواجهما

السبت 21/أغسطس/2021 - 12:45 ص
بوابة الفجر
مي شاهين
Advertisements
نشر الفنان الصاعد محمود المهدي، عبر صفحته على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة تجمعه بزوجته منة عرفه، وشوق الجمهور لموعد حفل زفافهم.

حيث قال:"العد التنازلي للغسالة ابتدى قريب أوي هنعلن عن معاد فرح الفار السندق.. كم واحد مستني".

وردت منة عليه في التعليقات قائلةً: "بحبك.. ربنا يديمك أحلى نعمة في حياتي".

أعلنت الصفحة الرسمية، لـ منة عرفة عن سرقة صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ووجهت الفنانة منة عرفة تهمة سرقة حسابها، لـ الشركة المسئولة عن إدراتها، كما قررت اتخاذ الإجرائات اللازمة ضدهم.



يذكر أن أخر منة عرفة مسلسل «إسعاف يونس» بطولة سارة سلامة، هشام محمد شرف، محمد على رزق، إيمان السيد، هناء الشوربجي، أحمد محارب، حسين حجاج، وآخرين، ومن إخراج معتز التوني. وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول طبيب يجسده محمد أنور، لديه طموحات وأحلام يتمنى تحقيقها، ومع تتابع الأحداث يدخل في قصة حب مع سارة سلام.

أخبار تهمك

عاجل.. كارتيرون يرفض التعاقد مع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يواصل مطاردة الزمالك برباعية في شباك المصري

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي السابق يفتح النار على حكم مباراة الزمالك وسيراميكا

منذ ساعتين و 10 دقيقة

حكيمي يهدد مستقبل نجم باريس سان جيرمان

منذ ساعة الا ربع

كومان: هذا اللاعب سيعوض رحيل ميسي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي ضد المصري البورسعيدي في الدوري

منذ حوالي 5 ساعات

كارتيرون ينقلب على نجم الزمالك.. ويستبعده حتي نهاية الموسم

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من موسيماني بعد فوز الأهلي على المصري

منذ ساعة و 15 دقيقة

صدمة لجماهير باريس بسبب ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أون تايم سبورت توقف مدحت شلبي لنهاية الموسم بعد هجومه على جمهور الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

بالأسماء.. تعرف على الراحلين في الأهلي

منذ ساعة الا ربع

بوكيتينو يكشف حقيقة رحيل مبابي لريال مدريد

منذ ساعتين و 19 دقيقة

مجزرة لاعبين في الأهلي بأمر موسيماني

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - ضربة موجعة للأهلي.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين

"كورونا مميتة".. أول تعليق من وائل الإبراشي عقب أزمته الأخيرة

منذ حوالي 6 ساعات

مبابي يوجه قنبلة في وجه ناصر الخليفي

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
10:45 م

عاجل - ضربة موجعة للأهلي.. طالع التفاصيل

بالأسماء.. تعرف على الراحلين في الأهلي

12:01 ص

مبابي يوجه قنبلة في وجه ناصر الخليفي

11:05 م

عاجل.. الأهلي يواصل مطاردة الزمالك برباعية في شباك المصري

10:56 م

كارتيرون ينقلب على نجم الزمالك.. ويستبعده حتي نهاية الموسم

11:40 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم