زوج منة عرفة يكشف مفاجأة بشأن موعد زواجهما





وردت منة عليه في التعليقات قائلةً: "بحبك.. ربنا يديمك أحلى نعمة في حياتي".



أعلنت الصفحة الرسمية، لـ منة عرفة عن سرقة صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



ووجهت الفنانة منة عرفة تهمة سرقة حسابها، لـ الشركة المسئولة عن إدراتها، كما قررت اتخاذ الإجرائات اللازمة ضدهم.







يذكر أن أخر منة عرفة مسلسل «إسعاف يونس» بطولة سارة سلامة، هشام محمد شرف، محمد على رزق، إيمان السيد، هناء الشوربجي، أحمد محارب، حسين حجاج، وآخرين، ومن إخراج معتز التوني. وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول طبيب يجسده محمد أنور، لديه طموحات وأحلام يتمنى تحقيقها، ومع تتابع الأحداث يدخل في قصة حب مع سارة سلام.

نشر الفنان الصاعد محمود المهدي، عبر صفحته على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة تجمعه بزوجته منة عرفه، وشوق الجمهور لموعد حفل زفافهم.حيث قال:"العد التنازلي للغسالة ابتدى قريب أوي هنعلن عن معاد فرح الفار السندق.. كم واحد مستني".