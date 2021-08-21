رياح وحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة السبت الموافق 21 أغسطس 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.





وجاءت توقعات خبراء الهيئة كالتالي:





حالة الطقس نهارًا:

- طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

- طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.

- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





حالة الطقس ليلًا:

- طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.





الظواهر الجوية:

- شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.