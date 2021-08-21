Advertisements

شريهان تنشر صورة جديدة لها من كواليس "كوكو شانيل"

السبت 21/أغسطس/2021 - 12:57 ص
بوابة الفجر
مي شاهين
Advertisements
نشرت الفنانة شريهان، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" صورة لها من كواليس مسرحية "كوكو شانيل".

وعلقت قائلة:"في قلبي الفن.. نور وسلام"، وحازت الصورة علي اعجاب الكثير من المتابعين.


بعد 30 عامًا من غيابها عن خشبة المسرح، وما يقارب 20 عامًا من الغياب عن الأضواء، عت النجمة شريهان من خلال مسرحية "كوكو شانيل" من تأليف مدحت العدل وإخراج هادي الباجوري وإنتاج "العدل غروب"، والتي قدمت في عرض أول وحصري لمناسبة عيد الأضحى المبارك على منصة "شاهد VIP".

وأطلت شريهان من خلال هذا العمل المسرحي في شخصية "كوكو شانيل"، إحدى أشهر الأسماء في عالم الأزياء والموضة، والتي بدأت مسيرتها بشكل متواضع بعد أن نشأت في أحد دور الأيتام، قبل أن تصنع شهرة وصلت أصداؤها إلى العالمية.

أخبار تهمك

عاجل.. مصدر أمني يكشف حقيقة اقتحام حفل محمد رمضان

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. قفزة في إصابات كورونا اليومية.. و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ ساعة و نصف

بوكيتينو يكشف حقيقة رحيل مبابي لريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يواصل مطاردة الزمالك برباعية في شباك المصري

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أون تايم سبورت توقف مدحت شلبي لنهاية الموسم بعد هجومه على جمهور الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

مبابي يوجه قنبلة في وجه ناصر الخليفي

منذ حوالي 3 ساعات

كومان: هذا اللاعب سيعوض رحيل ميسي

منذ حوالي 5 ساعات

كارتيرون ينقلب على نجم الزمالك.. ويستبعده حتي نهاية الموسم

منذ ساعتين و 35 دقيقة

نجم الأهلي السابق يفتح النار على حكم مباراة الزمالك وسيراميكا

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. ريال مدريد يخطط لضم صفقتين من العيار الثقيل

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. كارتيرون يرفض التعاقد مع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 11 ساعة

صدمة لجماهير باريس بسبب ميسي

منذ حوالي 6 ساعات

"كورونا مميتة".. أول تعليق من وائل الإبراشي عقب أزمته الأخيرة

منذ حوالي 7 ساعات

بالأسماء.. تعرف على الراحلين في الأهلي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل - ضربة موجعة للأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يفاوض صفقة مدوية

منذ ساعة و 28 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
12:44 ص

عاجل.. قفزة في إصابات كورونا اليومية.. و"الصحة" تعلن التفاصيل

عاجل.. مصدر أمني يكشف حقيقة اقتحام حفل محمد رمضان

01:28 ص

عاجل - ضربة موجعة للأهلي.. طالع التفاصيل

10:45 م

الزمالك يفاوض صفقة مدوية

12:47 ص

مبابي يوجه قنبلة في وجه ناصر الخليفي

11:05 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم