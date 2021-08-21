شريهان تنشر صورة جديدة لها من كواليس "كوكو شانيل"

نشرت الفنانة شريهان، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" صورة لها من كواليس مسرحية "كوكو شانيل".



وعلقت قائلة:"في قلبي الفن.. نور وسلام"، وحازت الصورة علي اعجاب الكثير من المتابعين.





بعد 30 عامًا من غيابها عن خشبة المسرح، وما يقارب 20 عامًا من الغياب عن الأضواء، عت النجمة شريهان من خلال مسرحية "كوكو شانيل" من تأليف مدحت العدل وإخراج هادي الباجوري وإنتاج "العدل غروب"، والتي قدمت في عرض أول وحصري لمناسبة عيد الأضحى المبارك على منصة "شاهد VIP".



وأطلت شريهان من خلال هذا العمل المسرحي في شخصية "كوكو شانيل"، إحدى أشهر الأسماء في عالم الأزياء والموضة، والتي بدأت مسيرتها بشكل متواضع بعد أن نشأت في أحد دور الأيتام، قبل أن تصنع شهرة وصلت أصداؤها إلى العالمية.