باحث في النانو تكنولوجي: اكتشاف مادة تُحصن من فيروس كورونا (فيديو)

كشف المهندس هشام يحيى، الباحث في مجال النانو تكنولوجي، تفاصيل اكتشاف مادة فيزيائية لها القدرة على خلق مجال فيزيائي للتحصين من فيروس كورونا.





وقال "يحيى" في لقائه ببرنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" إنه توجه إلى معامل شركة المياه بمحافظة الشرقية لوجود معمل مركز مجهز بأحد الوسائل التكنولوجية لإجراء تجارب على المادة ومدى تأثيرها على المياه.





وأشار إلى أنه اكتشف أن هذه المادة تستطيع تغيير خواص المياه من حامضية إلى قلوية وبالتالي تقضي على جميع أنواع البكتريا وبالتالي حل مشكلة تلوث مياه الشرب، موضحًا أنه تم استخلاص المادة من مواد طبيعية مثل الرمال البيضاء في سيناء والمادة المستخدمة في تبيض الحلاوة وبعض مكونات الأملاح.





وكشف أنه لوحظ أن المتعاملين مع هذه المادة عند إصابتهم بكورونا فإن الأعراض تختفي في اليوم الثاني، لافتًا إلى أن هذه المادة تقضي على 98% من الفيروس في 30 دقيقة وهو ما تم التحقق منه بعد التوجه إلى المركز القومي للبحوث.



