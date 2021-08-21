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موعد مباراة ليفربول ضد بيرنلي اليوم السبت في الدوري الإنجليزي

السبت 21/أغسطس/2021 - 12:34 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد نادي ليفربول لمواجهة نظيره بيرنلي، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة ليفربول أمام نظيره بيرنلي، على أرضية ملعب أنفيلد رود، معقل الريدز.

وحقق ليفربول الفوز في الجولة الأولى على نادي نوريتش سيتي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في حين خسر بيرنلي أمام نظيره برايتون بهدفين مقابل هدف.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت الإمارات.

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