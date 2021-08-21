التعليم العالي: لدينا أماكن بالجامعات تغطي كل الطلاب الناجحين

قال الدكتور خالد عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، إنهم لديهم أماكن بالجامعات ستغطى بالطلاب الناجحين وفقًا للأرقام والإحصائيات.





وتابع "عبدالغفار"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية دينا عبدالكريم، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى: "المسألة ليست مجموع بل نتعامل وفقًا للواقع المتاح".





وأشار إلى أن طلاب العام الماضي حصلوا على مجاميع ضخمة وبعضهم لم يدخل في المرحلة الأولى؛ لأن المجاميع كانت غير منطقية، متابعًا موجهًا حديثه للطلاب: "متقارنوش نفسكم بالعام الماضي أبدًا".



