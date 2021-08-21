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باحث: خلال شهرين يمكن تحصين نصف المصريين من كورونا (فيديو)

السبت 21/أغسطس/2021 - 02:04 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الدكتور سعيد محمود، الباحث الكيميائي، إن هناك مادة فيزيائية يمكنها أن تخلق مجال فيزيائي يمنع من تكاثر الفيروس وهو ما يساعد على الوقاية من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه خلال شهرين نستطيع حماية نصف الشعب المصري بهذه المادة.

وأضاف "محمود" في حواره مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "في شهر يونيو الماضي أي مع بداية كورونا، نشرنا بحثا حينما طلب بنك الابتكار المصري التابع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، من كل علماء مصر إعطاء تصور لمواجهة كورونا".

وتابع "قدمنا بحثا يتحدث عن القضاء على كورونا من خلال العمل على شحنة الفيروس أو طاقته، وعملنا اختبارات لمعرفة مدى قدرة تأثيرها على البكتريا، وأثبتت فعاليتها في التقليل من تكاثر الفيروس.

وأشار إلى أن هذه المادة ليست علاج ولكنها وسيلة للوقاية على غرار الكمامات ولا تحتاج إلى الأبحاث الإكلينيكية أو المتابعة مثل الأدوية الأخرى، مستطردًا "لو هناك شخص مصاب وأمامه شخص آخر لديه هذه المادة تخلق غلاف أو مجال بـ80 سم بواسطة هذه المادة، وتمنع تكاثر الفيروس، ولكن لم يتم استخدام هذه المادة إلا من خلال وزارة الصحة، وبعد الحصول على تصريح من وزارة الصناعة للبدء في تداولها".

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