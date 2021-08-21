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بسبب سخريته من صوتها.. هنا الزاهد تلقن أحد المتنمرين درسًا قاسيًا

السبت 21/أغسطس/2021 - 01:31 ص
بوابة الفجر
مي شاهين
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تعرضت الفنانة هنا الزاهد إلى التنمر على صوتها من قبل إحدى الجمهور حيث كتب:"صوت هنا الزاهد بيعصبنى".

مما جعل الفنانة هنا الزاهد ترد عليه، عبر تغريدة على موقع التدوينات القصيرة الشهير "تويتر"، حيث علقت قائله:"الشخص المتنمر هو بهلوان أو مريض نفسي، يتهكم على الآخرين بالإساءة اللفظية أو البدنية ليُظهر نفسه للآخرين لإحساسه بالنقص وعدم الاتزان".

وقام الجمهور بدعمها بتعليقاتهم حيث قال أحدهم:"بالعكس، هنا الزاهد صوت وشخصية جميلة وكيوت"، وقال شخص آخر:"أقسم بالله أجمل مافيكي صوتك أوعي تحاولي تعملي أي حاجة فيه، هنا الزاهد كل من يراك يعشقك بدون أى مقدمات، أتمنى لكي كل الخير عزيزتي ولا تنشغلي بأي سفيه يشغل بالك".


يذكر أن الفنانة هنا الزاهد شاركت في السباق الرمضاني الماضي في مسلسل "النمر" وهو من بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، نيرمين الفقي، محمد رياض، بيومي فؤاد، علاء مرسي، ومن إخراج شيرين عادل، تأليف محمد صلاح العزب.

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