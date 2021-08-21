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الزمالك يفاوض صفقة مدوية

السبت 21/أغسطس/2021 - 12:47 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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كشفت تقارير صحفية اليوم عن مفاجأة قوية بشأن دعم الزمالك بصفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.

وذكرت تقارير صحفية دخول لاعب وسط مالاجا الإسباني محمد بن خماسة الجزائري حسابات الزمالك لمواجهة لتعويض رحيل النجم التونسي فرجاني ساسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.

وشارك بن خماسة في الموسم الماضي خلال 22 مباراة مع مالاجا الإسباني وشارك فى 5 مباريات دولية.

ويذكر أن الزمالك اقترب من تحقيق لقب الدوري الممتاز هذا الموسم بعدما تصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز وابتعد عن الأهلي صاحب المركز الثاني.

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