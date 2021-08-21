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تشكيل ليفربول المتوقع ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز

السبت 21/أغسطس/2021 - 12:51 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يلتقي نادي ليفربول أمام نظيره بيرنلي، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة ليفربول أمام نظيره بيرنلي، على أرضية ملعب أنفيلد رود، معقل الريدز.

وحقق ليفربول الفوز في الجولة الأولى على نادي نوريتش سيتي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في حين خسر بيرنلي أمام نظيره برايتون بهدفين مقابل هدف.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت الإمارات.

ومن المتوقع أن يبدأ الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: أرنولد، ماتيب، فان دايك، تسيميكاس.

خط الوسط: ميلنر، تشامبرلين، كيتا.

خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، جوتا.

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