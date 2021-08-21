وزير التعليم العالي: هذه الكليات ستشهد انخفاضًا في نسب التنسيق

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه لا يوجد مقارنة بين تنسيق العامة الماضي وتنسيق هذا العام؛ بسبب انخفاض مجاميع هذا العام.



وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أن كليات الإعلام والسياسة والاقتصاد والألسن ستشهد انخفاضًا في نسب التنسيق.



وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن كليات القمة في الشعبة العلمية والأدبية ستشهد انخفاضًا في نسب التنسيق، لافتًا إلى أن عدد الجامعات زاد بشكل كبير بين الأهلية والخاصة والدولية وغيرها.



وذكر أن المجلس الأعلى للجامعات سيجتمع، السبت، لبحث كافة المستجدات المتعلقة بالتنسيق والتقديم للجامعات المختلفة.



وأشار وزير التعليم العالي، إلى أنه سيتم تدشين مراكز تطعيم للقاح فيروس كورونا في الجامعات للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

