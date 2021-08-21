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جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم السبت
السبت 21/أغسطس/2021 - 01:10 ص
محمد جمال
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حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على نظيره المصري ضمن مباريات الجولة ال 32 من مسابقة الدوري المصري الممتاز برباعية مقابل هدفين فى لقاء قوي بين الفريقين.
بينما اقترب الزمالك من لقب الدوري المصري الممتاز بعد الفوز بهدفين مقابل هدف أمام سيراميكا كليوباترا.
ترتيب الدوري المصري:-
1-الزمالك 76 نقطة.
2- الأهلي 72 نقطة
3- بيراميدز 49 نقطة.
4- المصري 49 نقطة.
5- سموحة 47 نقطة.
6- الاتحاد السكندري 43 نقطة.
7- إنبي 43 نقطة.
8- طلائع الجيش 40 نقطة.
9- سيراميكا 38 نقطة.
10 - الاسماعيلي 37 نقطة.
11- الجونة 37 نقطة.
12 - مصر المقاصة برصيد 37 نقطة.
13- المقاولون العرب 35 نقطة.
14- غزل المحلة 34 نقطة.
15- البنك الأهلي 32 نقطة.
16-وادي دجلة 28 نقطة.
17- اسوان 27 نقطة.
18- الإنتاج الحربي 26
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