يوفنتوس يستهدف التعاقد مع نجم برشلونة

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن رغبة يوفنتوس الإيطالي فى تدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم ولديهم رغبة فى التعاقد مع نجم برشلونة.





ويستهدف يوفنتوس التعاقد مع اللاعب ميراليم بيانيتش نجم وسط فريق برشلونة الإسباني خلال الفترة الحالية لدعم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم حسبما ذكرت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية.





وعلى الرغم من ضم يوفنتوس اللاعب الايطالي لوكاتيلي إلا أن يوفنتوس مازال يرغب بقوة فى التعاقد مع بيانيتش خلال الميركاتو الصيفي الحالي.





واضافت الصحيفة أن اللاعب المتوقع رحيله حال التعاقد مع بيانيتش هو ويستون ماكيني من أجل الجمع بكل من لوكاتيلي وبيانيتش فى خط وسط يوفنتوس.



