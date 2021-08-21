مفاجأة.. ريال مدريد يخطط لضم صفقتين من العيار الثقيل

يطمح مسئولو نادي ريال مدريد الإسباني في الجمع بين الجناح الفرنسي كيليان مبابي والمهاجم النرويجي إيرلينج هالاند في الموسم المقبل.





ويرفض فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، التعاقد مع أي صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مفضلًا توفير السيولة المالية لتحقيق حلمه بالتعاقد مع الثنائي هالاند ومبابي سويًا في الموسم المقبل.





وأوضحت صحيفة "البرنابيو" القريبة من ريال مدريد أن الميرنجي و ضع خطته بالتعاقد مع مبابي في الانتقالات الصيفية الحالية حتى وإن زادت عن 100 مليون يورو.





وفي حال استمر رفض نادي باريس سان جيرمان التفريط في كيليان مبابي الصيف الحالي، فإن ريال مدريد لديه اتفاق مع المهاجم الفرنسي للانتقال إلى السانتياجو بيرنابيو الصيف المقبل مجانًا في صفقة انتقال حر.





أما هالاند فالخطة واضحة، استغلال البند الموضوع في عقده مع بوروسيا دورتموند والذي يسمح له بالرحيل الصيف المقبل مقابل 75 مليون يورو فقط.





وسيدخل ريال مدريد بشكل حاسم في صفقة هالاند الصيف المقبل، إذ أنه يمتلك اتفاق مع مينو رايولا للتعاقد مع المهاجم النرويجي الصيف القادم.



