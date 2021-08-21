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اجتماع عاجل داخل الزمالك لحسم موقف جنش

السبت 21/أغسطس/2021 - 01:32 ص
بوابة الفجر
محمود دياب
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علق حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، على رفض محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق، الجلوس على مقاعد البدلاء ومغادرة معسكر الفريق.

وقال حسين لبيب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيف زاهر عبر قناة أون تايم سبورت:" من المنتظر أن تعقد جلسة خاصة مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، خلال الساعات القليلة القادمة".

وتابع رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك:" من أخطأ سوف يتم معاقبته، دون النظر من هو، مشيراً أن جنش من أحد كابتن الفريق".

وحقق نادي الزمالك الفوز على نظيره سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد السويس ضمن مواجهات الجولة رقم ٣٢ من بطولة الدوري.

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