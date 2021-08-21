رانيا محمود ياسين تشارك جمهورها صورة من عطلتها الصيفية

نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة جديدة لها أمام البحر من عطلته الصيفية.



وظهرت رانيا ياسين بإطلالة صيفية رائعة أمام البحر، مما أعجب الكثير من الجمهور، وانهالت التعليقات عليها.







يذكر أن آخر أعمال رانيا محمود ياسين مسلسل "الطاووس" بطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، وفرح الزاهد وعابد عنانى ومهند حسني وغيرهم، سيناريو وحوار كريم الدليل تحت إشراف المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبدالعزيز