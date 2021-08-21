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النصر يضم لاعب بتروجيت رسميا

السبت 21/أغسطس/2021 - 01:39 ص
بوابة الفجر
أحمد كمون
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تعاقد نادي النصر برئاسة الدكتور عمرو عبد الحق مع محمد عرابي لاعب فريق بتروجيت رسميا في إطار تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بقيادة خالد غنيم المدير الفني استعدادا لخوض منافسات الموسم المقبل بدوري القسم الثاني .

ووقع محمد عرابي علي عقود انضمامه لنادي النصر في حضور رحيم عبد الحق مدير الكرة الذي نجح في الحصول علي توقيع اللاعب لمدة ثلاثة مواسم قادمة في صفقة انتقال حر .

وأكد رحيم عبد الحق أن اللاعب يمتلك إمكانيات فنية عالية ويعد إضافة قوية للنصر في الموسم المقبل حيث بناء فريق جديد للنادي .

وقال عبد الحق الفترة المقبلة ستشهد ضم أكثر من لاعب في إطار خطة عدم الفريق بناء علي الرؤية الفنية للمدير الفني خالد غنيم .

وكان النصر قد أعلن عن تعاقده مع محمد حسن ميدو قادما من صفوف النجوم ويعد ميدو الهداف التاريخي لفريق النصر بتسجيل 150 هدفا بقميص النصر .

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