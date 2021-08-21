"الترفيه" تطلق هوية اليوم الوطني السعودي الـ 91 تحت شعار "هي لنا دار"





أطلق معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، هوية اليوم الوطني الـ91 للمملكة تحت شعار “هي لنا دار”، وذلك ضمن دور الهيئة العامة للترفيه في توحيد الاحتفال باليوم الوطني لجميع الجهات الحكومية والخاصة، داخل المملكة وخارجها.





ونشر تركي، مقطع ڤيديو عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، لشرح تفاصيل هوية اليوم الوطني السعودي.





معلقًا عليه، :"بكل فخر واعتزاز .. نطلق هوية اليوم الوطني السعودي 91 تحت شعار #هي_لنا_دار .





كل عام وبلادي تعانق المجد في ظل قيادة حكيمة وعظيمة

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