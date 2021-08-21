Advertisements

نانسي عجرم تشارك جمهورها صورة من حفلها بمصر

السبت 21/أغسطس/2021 - 02:25 ص
بوابة الفجر
مي شاهين
Advertisements
شاركت الفنانة نانسي عجرم، عدد من الصور من حفلها أمس بمصر، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت " نانسي عجرم" في حفلها بفستان أسود أنيق وميك أب هادئ، وشعر منسدل على كتفها، وعبرت عن سعادتها بهذا الحفل من خلال تعليقا قائله: "مصر أم الدنيا ".

تستعد الفنانة نانسي عجرم لإحياء حفلًا غنائيًا كبيرًا في تركيا، وذلك من يوم السبت ٢٨ أغسطس الجاري ويوم الثلاثاء الموافق ٣١ أغسطس الجاري.

وأعلنت نانسي عجرم عن موعد الحفلة، وذلك من خلال صفحتها الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث نشرت صورة البوستر الرسمي الخاص بالحفل، وعلقت عليه قائلة:"لا استطيع الإنتظار لرؤيتكم جميعًا".

يذكر أن المطربة نانسي عجرم طرحت مؤخرًا أغنية "سلامات" وهي من كلمات شادي نور، ألحان محمد يحي، توزيع هادي شراره، ميكس وماستر إيلي بربر

أخبار تهمك

مفاجأة... فينيسيوس جونيور يرغب في الرحيل عن ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

صدمة لجماهير باريس بسبب ميسي

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الأهلي السابق يفتح النار على حكم مباراة الزمالك وسيراميكا

منذ حوالي 5 ساعات

"كورونا مميتة".. أول تعليق من وائل الإبراشي عقب أزمته الأخيرة

منذ حوالي 9 ساعات

بيراميدز يخطف صفقة من الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - ضربة موجعة للأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. تعرف على الراحلين في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

كومان: هذا اللاعب سيعوض رحيل ميسي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يواصل مطاردة الزمالك برباعية في شباك المصري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قفزة في إصابات كورونا اليومية.. و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

بوكيتينو يكشف حقيقة رحيل مبابي لريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يفاوض صفقة مدوية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مصدر أمني يكشف حقيقة اقتحام حفل محمد رمضان

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يرفض التعاقد مع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 12 ساعة

مبابي يوجه قنبلة في وجه ناصر الخليفي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أون تايم سبورت توقف مدحت شلبي لنهاية الموسم بعد هجومه على جمهور الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
10:45 م

عاجل - ضربة موجعة للأهلي.. طالع التفاصيل

عاجل.. قفزة في إصابات كورونا اليومية.. و"الصحة" تعلن التفاصيل

12:44 ص

عاجل.. مصدر أمني يكشف حقيقة اقتحام حفل محمد رمضان

01:28 ص

الزمالك يفاوض صفقة مدوية

12:47 ص

بيراميدز يخطف صفقة من الأهلي

01:56 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم