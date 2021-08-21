نانسي عجرم تشارك جمهورها صورة من حفلها بمصر

شاركت الفنانة نانسي عجرم، عدد من الصور من حفلها أمس بمصر، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت " نانسي عجرم" في حفلها بفستان أسود أنيق وميك أب هادئ، وشعر منسدل على كتفها، وعبرت عن سعادتها بهذا الحفل من خلال تعليقا قائله: "مصر أم الدنيا ".



تستعد الفنانة نانسي عجرم لإحياء حفلًا غنائيًا كبيرًا في تركيا، وذلك من يوم السبت ٢٨ أغسطس الجاري ويوم الثلاثاء الموافق ٣١ أغسطس الجاري.



وأعلنت نانسي عجرم عن موعد الحفلة، وذلك من خلال صفحتها الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث نشرت صورة البوستر الرسمي الخاص بالحفل، وعلقت عليه قائلة:"لا استطيع الإنتظار لرؤيتكم جميعًا".



يذكر أن المطربة نانسي عجرم طرحت مؤخرًا أغنية "سلامات" وهي من كلمات شادي نور، ألحان محمد يحي، توزيع هادي شراره، ميكس وماستر إيلي بربر