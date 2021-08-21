بيراميدز يخطف صفقة من الأهلي

يسعي فريق بيراميدز لحسم التعاقد مع صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.





ويرغب بيراميدز فى التعاقد مع لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ناصر ماهر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.





وعلم الفجر الرياضي أن بيراميدز توصل لاتفاق مع ناصر ماهر لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية مقابل 8 ملايين جنيه ولكن ينتظر الفريق السماوي موافقة النادي الأهلي.





ويذكر أن بيراميدز حقق الفوز أمس على فريق أسوان بهدفين دون رد ضمن مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز.



