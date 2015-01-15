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رسمياً.. متعب يدخل "نادي المائة" هدف مع الأهلي

الخميس 15/يناير/2015 - 07:10 م
بوابة الفجر
ممدوح راشد
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نجح عماد متعب مهاجم النادي الأهلي، اليوم الخميس، الموافق الـ15 من يناير 2015، في تسجيل هدفه رقم 100 مع القلعة الحمراء، سجلها في مختلف البطولات التي شارك بها.

ودخل متعب "قناص" الأهلي التاريخ، في المباراة التي جمعت بين فريقه ونادي طهطا، ضمن مباريات الجولة الـ32 من بطولة كأس مصر، بعدما نجح في تسجيل الهدف الخامس لفريقه من ركلة جزاء.

وشهدت مباراة الأهلي وطهطا، إصراراً من قبل زملاء المهاجم عماد متعب، على مساعدته في التهديف، لدخوله "نادي المائة" هدف مع المارد الأحمر، ويسجل اسمه بأحرف من ذهب.

وأهدر متعب ركلة جزاء، تصدى لها حارس طهطا أحمد عبد الراضي، إلا أنه عاد ليسجل مجددا بعدها بأقل من دقيقتين، حيث احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء ثانية، حصل عليها أحمد عبد الظاهر، وتركها لـ"متعب" لينفذها بإتقان على يمين الحارس معلناً عن هدفه رقم 100.

كما نجح عماد متعب في تسجيل هدفه الثاني في مباراة طهطا، والـ101 له خلال مسيرته الطويلة مع النادي الأهلي، بعدما حول كرة عرضية برأسه لتسكن الشباك، وينتهي اللقاء بسداسية مقابل هدف.

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