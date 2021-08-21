مفاجأة... فينيسيوس جونيور يرغب في الرحيل عن ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية، عن تطور مثير في مصير البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، مع النادي الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





ويشعر فينيسيوس جونيور، بحالة من الإنزعاج بسبب تجاهل كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، لذلك يرغب في الرحيل عن المرينجي في الميركاتو الحالي.





ويرى فينيسيوس، أنه في ظل اهتمام ريال مدريد الكبير بالحصول على خدمات كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، وفي حال تمت الصفقة رسميًا ستكون فرصه في المشاركة خلال المنافسات القادمة ضعيفة للغاية.





وقرر البرازيلي، طلب الرحيل عن النادي الملكي، ولكن في حال استمر تجاهل أنشيلوتي على مدار النصف الأول من الموسم الحالي.





وبحسب بعض التقارير، أكدت أن ناديا باريس سان جيرمان وليفربول أبديا في وقت سابق اهتمامها بالحصول على خدمات فينيسيوس لكنه رفض.





والجدير بالذكر أن فينيسيوس جونيور، شارك في الجزء الأخير من مباراة ريال مدريد وألافيس في افتتاح الدوري الإسباني، ونجح في تسجيل الهدف الرابع للملكي.



