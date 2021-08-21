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عبد الله رشدي يدعو للإسلام على صفحة تامر عاشور ..والنجم يلتزم الصمت

السبت 21/أغسطس/2021 - 02:56 ص
بوابة الفجر
يارا عادل
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نشر المطرب تامر عاشور، صورة جديدة له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" معلقاً عليها قائلاً:."لا لا لا لا ده حكاية".

وظهر أمير الأحزان خلال الصورة بإطلالة أنيقة وبسيطة باللون الأسود مرتدي  تيشرت وبنطلون بنفس ذات اللون، حيث اعتمد على حذاء باللون الأصفر زاد الإطلالة بريق ورونق خاص.



ليعلق الداعية الإسلامي عبدالله رشدي، على صورة تامر عاشور قائلاً:." الناس أللي ساعات بتسأل وتقول من خلق الله هنا هتلاقي الإجابة" داعياً رواد مواقع التواصل الإجتماعي لدخول للدين الإسلامي، حيث نشر مقطع فيديو له لزيادة تعلم الشريعة الدينية تحت سلسة الإسلام للمبتدئين.


والتزم النجم  تامر عاشور الصمت ولم يرد على تعليق عبدالله رشدي.


والجدير بالذكر أن الشيخ عبدالله رشدي يقوم بين الحين والأخر بالدعوة للدين الإسلامي وتعاليم مبادئ الدينية عبر صفحات الفانين والفنانات وعارضت الأزياء.


وكان أخر أعمال تامر عاشور أغنية "بقول عادي" وحققت نجاحاً كبيراً ونسب مشاهدة عالية حيث تخطت حاجز ال 17 مليون مشاهدة عبر بموقع يوتيوب، والأغنية من كلمات أحمد إبراهيم وألحان سامح جلال  وتوزيع فهد.


وتقول كلمات الأغنية :." بقول عادي أنا المرة دي مش فارق معايا رجوع أنا كويس ولا ببكي ولا موجوع وموضوع الرجوع مقفول مالوش لازمة".

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