ماذا قدم مؤمن زكريا مع الزمالك قبل انتقاله إلى صفوف الأهلي؟

وجه الأهلي ضربة قوية لنادي الزمالك، بتعاقده مع اللاعب مؤمن زكريا، الذي يعتبر واحدا من نجومه وأحد أعمدته الرئيسية التي اعتمد عليها في الآونة الأخيرة.





وأنهى المارد الأحمر إجراءات تعاقده مع اللاعب، حيث بات الإعلان عن الصفقة قريب، وبانتظار بعض "الرتوش" الأخيرة للصفقة، التي هزت القلعة البيضاء، وأرقت جمهوره.

وفقد الزمالك بانتقال مؤمن زكريا إلى الأهلى خلال الميركاتو الشتوي، هدافه خلال الموسم الحالي في الدوري الممتاز، حيث سجل 30% من أهداف الفريق تقريبا، بواقع 7 أهداف من إجمالي 25 أخرى سجلها الزمالك.





وصنع لاعب الأهلي الجديد، مع فريقه السابق- الزمالك- هدفين، وهو ما يشكل تفوقاً كبيراً للنجم مؤمن زكريا على بقية عناصر فريقه، بعدما شارك معهم في 50 مباراة بالبطولات المختلفة.





لعب مؤمن زكريا، في عدة مراكز مع فريقه السابق منذ إعارته في الموسم الماضي، وشارك كجناح ولاعب وسط مهاجم، كما لعب بمركز تحت رأس الحربة، وكارتكاز في خط الوسط.





لعب مؤمن زكريا جميع مباريات الزمالك كأساسي في بطولة الدوري والتي بلغت 15 في الدوري، وتم استبداله في 7 مباريات بعدما شارك في أغلب الوقت ، وهو ما يمثل عبئاً كبيراً على الجهاز الفني الذي كان يعتمد عليه بشكل كبير.









ونجح مؤمن زكريا في تسجيل هدف الزمالك الوحيد في المباراة الصعبة أمام الاتحاد السكندري في الأسبوع السابع وضمن الثلاثة نقاط، كما فعلها في المباراة السابقة أمام سموحة في الأسبوع الـ6.









وأحرز مؤمن زكريا هدفه الأخير بقميص نادي الزمالك في شباك ألعاب دمنهور خلال الأسبوع الخامس عشر، ليسهم في فوز فريقه، ويكون اللاعب الوحيد في صفوف الزمالك الذي نجح في هز الشباك ثلاث مرات في مباراة واحدة.





وتفوق مؤمن زكريا على كل لاعبي الزمالك في إجمالي محاولاته على المرمى، والتي بلغت 40 تسديدة وبدقة بلغت 47.5%، وهو الأمر الذي تكرر في الموسم الماضي عندما كان مؤمن، هو الأكثر تسديداً على المرمي على الإطلاق طوال المسابقة مقارنة بكل زملائه السابقين، مسدداً 52 كرة.





وتميز مؤمن زكريا بتحركاته في أغلب المناطق الهجومية، إلى جانب توغلاته داخل منطقة جزاء المنافسين، ما يجعله قريبا في كافة المباريات من هز الشباك وتهديد المرمى، كما أنه في 15 مباراة لم يسقط في "مصيدة" التسلل سوى في 9 مرات فقط.















