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أول قرار من الإسماعيلي بعد الهزيمة من دجلة

السبت 21/أغسطس/2021 - 02:26 ص
بوابة الفجر
محمود دياب
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قرر إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي،  توقيع غرامة مالية على لاعبو الفريق، عقب الهزيمة من وادي دجلة.

وأكد علاء وحيد المتحدث الرسمي باسم الدراويش:" ايهاب جلال المدير الفني للفريق، وقع عقوبات مالية على لاعبو الفريق".

واضاف:" ومن المنتظر أن يتم تخفيض العقوبات أو رفعها عن لاعبو الدورايش، حال تحقيق الفوز في باقي مباريات الدوري المصري".


وكان تعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعلي، لهزيمة على يد نظيره نادي وادي دجلة، بهدفين مقابل لاشيء، في أحداث اللقاء الذي جمعهم أمس الجمعة.

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