صفقة الزمالك المُنتظرة مهدده بالفشل

كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك أخر تطورات مفاوضات نبيل عماد دونجا لاعب بيراميدز لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وأوضح المصدر في تصريحات خاصة أن بيراميدز يحاول الضغط على مسئولى القلعة البيضاء وطالبه اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بمطالب مادية ضخمة وهو ما يقرب الصفقة من الفشل خلال الفترة المقبلة.





وكان مسئولو الزمالك يسعون لضم اللاعب، لتدعيم صفوفه، وسط رغبة من اللاعب نفسة فى الانتقال إلى صفوف الفريق الأبيض وزياده على رغبة كارتيرون رئيس الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك لضم اللاعب مشيراً إلى أنه البديل الأفضل لتعويض فرجاني ساسي.





وأشار المصدر إلى أن إدارة نادى الزمالك رفضت إنتقال مصطفى فتحي إلى صفوف الفريق السماوي ضمن الصفقة، لاحتياج الابيض إليه فى الموسم القادم.



