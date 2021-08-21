موعد مباراة مانشستر سيتي ضد نوريتش سيتي اليوم السبت في الدوري الإنجليزي

يستعد نادي مانشستر سيتي لمواجهة نظيره نوريتش، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وتقام مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره نوريتش سيتي، على أرضية ملعب الاتحاد، معقل السيتيزن.





وخسر مانشستر سيتي في الجولة الأولى أمام نظيره توتنهام بهدف نظيف، في حين خسر نوريتش سيتي أمام نظيره ليفربول بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة مساءً بتوقيت الإمارات.



