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تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد نوريتش في الدوري الإنجليزي

السبت 21/أغسطس/2021 - 03:08 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يلنقي نادي مانشستر سيتي أمام نظيره نوريتش، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره نوريتش سيتي، على أرضية ملعب الاتحاد، معقل السيتيزن.

وخسر مانشستر سيتي في الجولة الأولى أمام نظيره توتنهام بهدف نظيف، في حين خسر نوريتش سيتي أمام نظيره ليفربول بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة مساءً بتوقيت الإمارات.

ومن المتوقع أن يبدأ الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر - جون ستونز - روبين دياز - أولكسندر زينشينكو.

خط الوسط: رودري - إلكاي جوندوجان - كيفن دي بروين.

خط الهجوم: رياض محرز - رحيم سترلينج - جاك جريليش.

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