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كارتيرون يصدم بامبو
السبت 21/أغسطس/2021 - 03:00 ص
غدير أحمد
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رفض الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عودة اللاعب كريم بامبو المعار إلى البنك الأهلى، على الرغم من قيام الفارس الأبيض بإخطار إدارة الفريق بعودة اللاعب فى نهاية الموسم.
ويري كارتيرون تسويق بامبو لأندية الدورى العام لعدم الحاجة لجهوده في الفترة المقبلة، مفضلاً الثنائى محمد أوناجم المعار للوداد البيضاوى، ومصطفى فتحى المعار لسموحة.
وقرر مسؤولو الزمالك وكارتيرون، وتم الاتفاق على تأجيل مناقشة موقف المعارين لنهاية الموسم والتركيز على حسم لقب الدورى.
ويدعم فاروق جعفر المستشار الفنى للزمالك، عودة بامبو بعد تألقه مع البنك الأهلى وإحرازه 11 هدفًا.
واقترب نادى الزمالك من حصد لقب الدورى العام للمرة رقم 13 فى تاريخ الفارس الأبيض، بعدما هيمن على صدارة جدول الدورى برصيد 76 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه النادى الأهلى، صاحب المركز الثانى برصيد 72 نقط.
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