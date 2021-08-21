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كارتيرون يصدم بامبو

السبت 21/أغسطس/2021 - 03:00 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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رفض الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عودة اللاعب كريم بامبو المعار إلى البنك الأهلى، على الرغم من قيام الفارس الأبيض بإخطار إدارة الفريق بعودة اللاعب فى نهاية الموسم.

ويري كارتيرون تسويق بامبو لأندية الدورى العام لعدم الحاجة لجهوده في الفترة المقبلة، مفضلاً الثنائى محمد أوناجم المعار للوداد البيضاوى، ومصطفى فتحى المعار لسموحة.

وقرر مسؤولو الزمالك وكارتيرون، وتم الاتفاق على تأجيل مناقشة موقف المعارين لنهاية الموسم والتركيز على حسم لقب الدورى.

ويدعم فاروق جعفر المستشار الفنى للزمالك، عودة بامبو بعد تألقه مع البنك الأهلى وإحرازه 11 هدفًا.

واقترب نادى الزمالك من حصد لقب الدورى العام للمرة رقم 13 فى تاريخ الفارس الأبيض، بعدما هيمن على صدارة جدول الدورى برصيد 76 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه النادى الأهلى، صاحب المركز الثانى برصيد 72 نقط.

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