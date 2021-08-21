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بملابس تحمل شعار نمبر وان.. محمد رمضان يشعل حفله في الساحل الشمالي

السبت 21/أغسطس/2021 - 03:27 ص
بوابة الفجر
يارا عادل
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أشعل النجم محمد رمضان، حفلته منذ قليل، بجولف بورتو مارينا بالساحل الشمالي، وسط إقبال جماهيري كثيف من محبي نمبر وان، حيث كانت الحفلة محط أنظار الجميع قبل إحياؤها ببضع أسابيع تحت عنوان "أقوى حفلة بالساحل الشمالي" ونفذت جميع تذاكر الحفل قبل أيام.

وأطل محمد رمضان على جمهوره بأكثر من من 4 إطلالات، واعتمد في أحدهم على جاكيت مترز بنمبر وان، ولم يتخلى النجم  عن نظارته الذي اعتاد على ظهور بها  على خشبة المسرح في جميع حفلاته خلال الفترة الماضية حيث تزيده تمييز خاص واعتاد الجمهور على رؤيته بها.

وحرص "رمضان" على عدم الظهور عارياً كما حدث في حفلته بالعام الماضي بعدما أثرت ضجة كبرى عبر مواقع التواصل الإجتماعي وتعرض للانتقادات اللاذعة على أثرها.

وغنى النجم باقة من ألمع أغانيه ومنهم أغنيته الجديدة "على الله" التي طرحها قبل الحفل بأيام معدودة حتى يتمكن الجمهور من حفظها قبل اليوم كما أعلن محمد رمضان عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وحرص محمد رمضان على أن يرافقه الطفل منذر مهران، على خشبة المسرح  وأن يغني معاه أغنية "مصباح علاء الدين" الذي شاركه في غنائها لحجم الشبه الكبير بينهم حيث وصفه النجم بأنه يشبه في المظهر الخارجي وطريقة التحدث والحركات أكثر من نجله "علي".

كما دخل نمبر وان الحفل بسيارة لامبورجيني مكتوب عليها نمبر وان، تبلغ ملايين الجنيهات باللون الأصفر والأسود، حيث  أدهشت الحضور نظراً لماركتها الفخمة وسعرها الباهظ.


ويذكر أن أخر أعمال محمد رمضان أغنية "على الله" حيث تقترب من كسر  حاجز ال 3 مليون مشاهدة عقب يومان من طرحها عبر حسابه بموقع يوتيوب، كما تصدرت الأغنية المحتوى الرائج للموسيقى عبر موقع يوتيوب.
بملابس تحمل شعار نمبر وان.. محمد رمضان يشعل حفله في الساحل الشمالي
بملابس تحمل شعار نمبر وان.. محمد رمضان يشعل حفله في الساحل الشمالي
بملابس تحمل شعار نمبر وان.. محمد رمضان يشعل حفله في الساحل الشمالي
بملابس تحمل شعار نمبر وان.. محمد رمضان يشعل حفله في الساحل الشمالي
بملابس تحمل شعار نمبر وان.. محمد رمضان يشعل حفله في الساحل الشمالي
بملابس تحمل شعار نمبر وان.. محمد رمضان يشعل حفله في الساحل الشمالي

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