الأهلي يتغلب على أزماته ويفوز على أسوان بثلاثية

حقق النادي الأهلي، مساء اليوم، فوزاً غالياً، على حساب نظيره أسوان، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن مباريات الجولة الـ11 من بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي أقيمت على ملعب برج العرب.





وتخطى الأهلي عقبة أسوان، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ليتخطى الأزمات الصعبة التي واجهته في الآونة الأخيرة، والتي كان آخرها قرار محكمة القضاء الإداري، بحل مجلس الإدارة.





وعانى المارد الأحمر العديد من الأزمات والتي منها تعادله في المباراة السابقة، إلى جانب غياب حسام عاشور لاعب خط وسط الفريق، والذي لم يشارك منذ هزيمة الأهلي بثلاثية نظيفة من نظيره سموحة.





ورفع الأهلي رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 16 يحتل بهم المركز السادس، في حين تجمد رصيد أسوان عند ثماني نقاط يأتي بهم في المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري الممتاز.





ونجح مؤمن زكريا في تسجيل الهدف الثاني له ولفريقه، في الوقت المحتسب بدل من الضائع من الشوط الأول، قبل أن يضيف ماليك إيفونا الهدف الثالث في الدقيقة 68 من عمر الشوط الثاني.





بداية ونهاية أهلاوية





بدأ الأهلي المباراة بشكل سريع للغاية وضغط مبكرا على دفاع أسوان لكن بدون ودجود أدنى خطورة على مرمى الفريق الضيف، وانطلق محمد هاني من الناحية اليمنى وراوغ مدافعي أسوان، في الدقيقة 13، ومرر لمؤمن زكريا الذي سدد بيمناه مباشرة في الشباك.





وسيطر الأهلي على المباراة بشكل كامل، بعد تسجيل الهدف الأول، لكن في الدقيقة 33 استلم شكري نجيب الكرة أمام منطقة جزاء الأهلي ومر من رقابة محمد هاني ومحمد نجيب بعدما راوغ الأخير بكوبري وسدد بيمناه في مرمى شريف إكرامي مدركا التعادل.





واحتسب حكم المباراة محمود شعبان دقيقة واحدة وقت محتسب بدل من الضائع ولكنه مده لأربع دقائق ونجح مؤمن زكريا لاعب الأهلي في استغلال الدقائق المتبقية، بإحراز هدف ثالث من عرضية وليد سليمان من الناحية اليمنى.





واقتحم أرضية الملعب عقب إحراز الهدف الثالث، أحد أفراد الجهاز الفني لأسوان للاعتراض على مد الوقت الضائع، وقام الحكم بطرده، بعدما تسبب في إحداث أزمة ومشكلة.









الأهلي يسيطر





انطلق الشوط الثاني، بسيطرة كاملة من الأهلي على المباراة، حيث أصبح يمرر الكرة كثيرا في منطقة وسط الملعب ولكن مثل الشوط الأول دون خطورة، باستثناء واحدة وضعها إيفونا بعد عرضية من حسين السيد لكن القائم الأيمن تصدى لها.





وأجرى جوزيه بيسيرو أول تبديلاته بإشراك عبد الله السعيد مكان أحمد حمدي، وبث الأول النشاط في الأهلي فور مشاركته، وكاد شكري نجيب أن يسجل هدفا ثانيا بعدما فشل حسين السيد في تشتيت الكرة داخل منطقة الجزاء، ولكن تسديدة مهاجم أسوان ذهبت خارج الملعب.





وانطلق عبدالله السعيد، في الدقيقة 68 بتنفيذ جملة فنية رائعة من منتصف الملعب قبل تمريرها لوليد سليمان، الذي مررها لمؤمن زكريا الذي تواجد داخل منطقة الجزاء ليهديها بالكعب لإيفونا، الذي راوغ مدافع أسوان بطريقة رائعة قبل التسديد لترتطم الكرة بالقائم الأيسر وتسكن الشباك.





وأجرى الأهلي تبديله الثاني بخروج إيفونا وأشرك أحمد عبد الظاهر، قبل اشتراك رمضان صبحي على حساب وليد سليمان، وحاول الأهلي إحراز وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة كاد الأهلي أن يضيف هدفا رائعا لكن مدافع أسوان شتت الكرة من على خط المرمى.



