جوارديولا يعلق على التعاقد مع ليفاندوفسكي

كشف بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن إمكانية الظفر بخدمات روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق بايرن ميونخ.





ووفقًا للمؤتمر التقديمي للقاء مانشستر سيتي ضد نورويتش سيتي، اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.





وقال جوارديولا، أثناء المؤتمر بالحديث عن ليفا بقوله "فإن لاعب مهم لبايرن ميونخ وسيبقى معهم، لاسيما تحدث عن سوق الانتقالات مع تبقي 11 يومًا على نهايته".





وتابع "فخور للغاية بقائمتي الحالية من اللاعبين، لاسيما هو نفس فريق الموسم الماضي فقط دون سيرجيو أجويرو، والذي حل مكانه جاك جريليش".





وأضاف عن حالة اللاعبين المصابين، علق "شارك جوندوجان اليوم في المران، أما فيل فودين لن يكون جاهزًا إلا بعد انتهاء سوق الانتقالات، ولا يزال كيفين دي بروين يعاني من مشكلة صغيرة في الكاحل".





وأكمل "نورويتش سيتي لديهم مدرب استثنائي، استمتع كثيرًا بمشاهدة فرقه، في الموسم الذي تواجدوا فيه في البريميرليج لم يحظوا بنتائج ولكنهم كانوا جيدين، سيحاولون اللعب من خلال تحركات بوكي".





وأختتم "فإن حققنا الانتصار اليوم، سيكون الأمر جيدًا، وإذا خسرنا بالطبع لن يكون جيدًا، النتيجة مهمة، ولكن نرغب في مشاهدة تطور الفريق".



