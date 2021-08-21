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جوارديولا يعلق على التعاقد مع ليفاندوفسكي
السبت 21/أغسطس/2021 - 03:33 ص
غدير أحمد
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كشف بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن إمكانية الظفر بخدمات روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق بايرن ميونخ.
ووفقًا للمؤتمر التقديمي للقاء مانشستر سيتي ضد نورويتش سيتي، اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال جوارديولا، أثناء المؤتمر بالحديث عن ليفا بقوله "فإن لاعب مهم لبايرن ميونخ وسيبقى معهم، لاسيما تحدث عن سوق الانتقالات مع تبقي 11 يومًا على نهايته".
وتابع "فخور للغاية بقائمتي الحالية من اللاعبين، لاسيما هو نفس فريق الموسم الماضي فقط دون سيرجيو أجويرو، والذي حل مكانه جاك جريليش".
وأضاف عن حالة اللاعبين المصابين، علق "شارك جوندوجان اليوم في المران، أما فيل فودين لن يكون جاهزًا إلا بعد انتهاء سوق الانتقالات، ولا يزال كيفين دي بروين يعاني من مشكلة صغيرة في الكاحل".
وأكمل "نورويتش سيتي لديهم مدرب استثنائي، استمتع كثيرًا بمشاهدة فرقه، في الموسم الذي تواجدوا فيه في البريميرليج لم يحظوا بنتائج ولكنهم كانوا جيدين، سيحاولون اللعب من خلال تحركات بوكي".
وأختتم "فإن حققنا الانتصار اليوم، سيكون الأمر جيدًا، وإذا خسرنا بالطبع لن يكون جيدًا، النتيجة مهمة، ولكن نرغب في مشاهدة تطور الفريق".
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